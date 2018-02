Red Bull Salzburg in der Youth League ausgeschieden

Nach 14 Siegen in Folge musste Red Bull Salzburg in der UEFA Youth League wieder eine Niederlage hinnehmen. Das 1:3 (0:1) der Jungbullen beim FC Porto bedeutete das Aus im Achtelfinale.

Bessa hatte die Portugiesen in Führung gebracht (22.), der eingewechselte Sekou Koita traf mit Hilfe des Torhüters zum Ausgleich (68.). Im Finish sicherten Leite per Kopf (74.) und Fidelis per Weitschuss (89.) Porto den Aufstieg. Im Viertelfinale ist Tottenham der Gegner, die Londoner eliminierten Monaco nach Elfmeterschießen.

Die Salzburger hatten den europäischen U19-Bewerb im Vorjahr sensationell gewonnen. Seit der Vorrunde 2016 hatte das Team, zuerst unter Trainer Marco Rose und heuer unter Gerhard Struber, 14 Mal in Folge gewonnen.

Teamchef Gerhard Struber sagte: "Natürlich haben wir uns viel vorgenommen und über weite Strecken auch ein gutes Spiel gemacht. Trotzdem ist es im Moment natürlich richtig bitter, diese Niederlage zu realisieren. Auf dieser Ebene entscheiden kleinste Details über Sieg und Niederlage. In manchen Situationen hat uns heute das Glück gefehlt. Wir müssen dem Gegner zum Sieg gratulieren."

Stürmer Nicolas Meister zeigte sich enttäuscht, "vor allem, weil wir kein schlechtes Spiel gemacht haben. Das Glück war heute nicht auf unserer Seite. Der Gegner hat durch einen Standard das 2:1 erzielt sowie durch einen Weitschuss das 3:1 und das Spiel dadurch gewonnen."









FC Porto - FC Salzburg 3:1 (1:0)

Tore: Bessa (22.), Leite (74.), Fidelis (89.); Koita (68.).

Porto: Costa - Queiros, Pedro Justiniano, Leite, Bessa; Lamba (83. Musa), Moreira, Lameira, Sousa; Irala (73. Maleck), Queta (79. Fidelis).

Salzburg: Zynel - Gölles, Dembélé, Gorzel, Gazibegovic - Sturm (78. Kamara), Kim, Szoboszlai - Meister (56. A. Schmidt), R. Schmid, Niangbo (56. Koita).

Porto, Estádio Luís Filipe Menezes, SR Sandro Schärer/SUI.

Red Bull Salzburg: Die Siegesserie in der UEFA Youth League ist gerissen

27. 9. 2016 Salzburg - Vardar Skopje 5:0 19. 10. 2016 Vardar Skopje - Salzburg 0:3 2. 11. 2016 Salzburg - Almaty 8:1 23. 11. 2016 Almaty - Salzburg 0:1 8. 2. 2017 Salzburg - Manchester City 1:1/4:3 E. 21. 2. 2017 Salzburg - Paris Saint-Germain 5:0 7. 3. 2017 Salzburg - Atlético Madrid 2:1 21. 4. 2017 Salzburg - FC Barcelona 2:1 24. 4. 2017 Salzburg - Benfica Lissabon 2:1 26. 9. 2017 Girondins Bordeaux - Salzburg 0:1 17. 10. 2017 Salzburg - Girondins Bordeaux 4:0 1. 11. 2017 Sparta Prag - Salzburg 2:4 21. 11. 2017 Salzburg - Sparta Prag 2:0 07. 02. 2017 Salzburg - Sporting Lissabon 5:2 21. 02. 2017 FC Porto - Salzburg 3:1

(SN)