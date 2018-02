"Red Bull Salzburg ist ein Segen für Österreichs Fußball"

Salzburgs Fußball-Ikone Heimo Pfeifenberger machen die internationalen Erfolge der Bullen stolz. Der Wolfsberg-Trainer erklärt im SN-Interview, warum der Meister die Nummer eins bleibt.

In zwei Tagen rollt in der österreichischen Fußball-Bundesliga wieder der Ball. Es ist die letzte Frühjahrssaison mit zehn Clubs, bevor die Reform mit der Aufstockung auf zwölf Vereine in Kraft tritt. Salzburgs Jahrhundertfußballer, Wolfsberg-Trainer Heimo Pfeifenberger, lernte schon als Spieler ein ähnliches Format kennen. Im Interview mit den "Salzburger Nachrichten" wagt der 51-Jährige einen Ausblick.

Wie sehen Ihre Erwartungen von der Reform aus? Heimo Pfeifenberger: Sie war dringend notwendig. Es musste einmal ein neuer Reiz geschaffen werden. Ich bin überzeugt, dass das Format attraktiv werden kann. Die Spannung mit der Punktehalbierung nach der Herbstrunde wird auf alle Fälle gesteigert. Das erhöht die Besucherzahlen, die ja in den vergangenen Jahren immer mehr zurückgingen. Vier Mal in einer Saison gegen den gleichen Gegner zu spielen ist nicht mehr reizvoll.

Sind zwölf Clubs in der Bundesliga die ideale Lösung? Besser wären noch mehr. Eine 16er-Liga wäre erstrebenswert. Je mehr Clubs dann ihre Infrastruktur verbessern müssen, umso besser wäre das für die gesamte Entwicklung. Vielleicht sollten die Punkte im Abstiegs-Play-off nicht halbiert werden, weil für diese Vereine geht es um das sportliche Überleben. Ein Abstieg aus der Bundesliga ist kaum zu verkraften. Siehe Grödig, man verliert Sponsoren und TV-Gelder und es ist schwierig, wieder nach oben zu kommen.

Sie haben mit Austria Salzburg in der Champions League gespielt. Jetzt ist Österreich auf dem besten Weg, einen Fixplatz für die Königsklasse zu erhalten. Profitiert davon auch die Liga? Solche Spiele in der Champions League haben sowohl für Profis als auch für Zuschauer einen hohen Reiz. Es macht jeden stolz, wenn ein heimischer Club dabei sein kann. Mit Red Bull Salzburg an der Spitze stehen wir international gut da. Und dann können auch immer wieder andere Clubs international punkten. Das zeigt, dass wir schon auf einem guten Weg sind. Aber der aktuelle Stand ist vor allem Red Bull zu verdanken. Die Salzburger bringen international konstante Leistungen und sind konkurrenzfähig. Salzburg ist ein Segen für den österreichischen Fußball. Ich traue den Bullen auch in dieser Saison international einiges zu. Die Mannschaft zeigte in den vergangenen Jahren, dass sie namhafte Gegner schlagen kann. Das gibt Selbstvertrauen.

Also wird der Meister auch 2018 Salzburg heißen? Ich glaube schon, aber vor Beginn der Frühjahrssaison ist zumindest das Spannungselement noch vorhanden. Sturm und Salzburg werden um den Titel kämpfen. Rapid ist schon zu weit weg.

Die Spiele WAC gegen Salzburg waren in dieser Saison spannend. Kann der WAC den Titelkampf entscheiden? (lacht). Zwei Punkte haben wir den Bullen ja schon abgenommen. Aber es stimmt, wir haben Salzburg Probleme bereitet. Mit der geduldigen Spielweise von Sturm Graz kamen wir weniger gut zurecht. Salzburg versucht mehr in der Offensive, da bekommen wir mehr Räume. Red Bull Salzburg hat den Druck, den Titel holen zu müssen. Bei Sturm verlangt niemand, dass die Grazer Meister werden müssen. Dann haben die Grazer mit Heiko Vogel einen neuen Trainer, der neue Ideen bringt, der neue Impulse setzt. Wichtig wird der Saisonstart. Wenn Sturm Graz mithalten kann, dann werden auch die Bullen beginnen, nachzudenken.

Salzburg ist auch international noch dabei. Kann diese zusätzliche Belastung ein Vorteil für Sturm sein? Nein, denn Salzburg verfügt über einen hervorragenden Kader, alle Spieler machen einen fitten Eindruck und wenn man Erfolge feiert, ist das die größte Motivation. International zu spielen ist für jeden Profi das Größte. Diese Spiele geben einen zusätzlichen Schub.

Mit Sturm-Manager Günter Kreissl haben Sie erfolgreich in Wiener Neustadt gearbeitet. Warum hat er nicht Sie als Foda-Nachfolger geholt? Wir sind auch ständig in Kontakt. Er weiß genau, wie ich arbeite. Er kennt meine Stärken, aber leider auch meine Schwächen.

Ihre ehemaligen Mitspieler Adi Hütter, Peter Stöger und Ralph Hasenhüttl machen als Trainer international Schlagzeilen. Wie nehmen Sie diese Erfolge auf? Es freut einen und man denkt darüber nach, wie man es auch schaffen kann. Als Trainer bei einem Außenseiter ist man gezwungen, viele gute Ergebnisse zu liefern. Sonst nimmt man dich nicht zur Kenntnis. Die Schlagzeilen unserer Toptrainer heben auch meinen Stellenwert. Das Standing der österreichischen Trainer ist gestiegen. Wenn Kollegen derart erfolgreich arbeiten, blicken viele Club-Manager nach Österreich. Aber du musst in Österreich den Titel holen, um interessant für das Ausland zu werden.