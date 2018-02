Red Bull Salzburg ohne Luca Meisl gegen Porto

In der UEFA Youth League reist die U19 des FC Red Bull Salzburg ohne ihren Kapitän Luca Meisl zum Achtelfinalspiel beim FC Porto. Das Toptalent muss bei den großen Bullen aushelfen.

"Wir sind gewohnt, flexibel zu agieren", sagte Teamchef Gerhard Struber am Montag zu möglichen personellen Rochaden. Da wusste er noch nicht, dass Red-Bull-Trainer Marco Rose ihm seinen Kapitän wegnehmen wird. Luca Meisl wurde wegen der Innenverteidiger-Misere (Caleta-Car gesperrt, Pongracic krank, Ramalho angeschlagen) für das Europa-League-Rückspiel am Donnerstag gegen Real Sociedad in den Kader der Profis berufen.

Somit fehlt der Sieggarant bei den Jungbullen, wenn es am Mittwoch (14 Uhr MEZ, live in ORF Sport +) gegen das portugiesische Team geht. Mit Meisl hat die U19 gleich 13 Mal in Folge im europäischen Nachwuchsbewerb gewonnen. Struber muss außerdem auf Dominik Stumberger und Nikola Stosic (beide krank) verzichten.

(SN)