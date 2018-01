Red Bull Salzburg: Schlager drängt in die Startelf

Die Vorbereitung ist für Xaver Schlager gut verlaufen. Aber nicht nur der Youngster von Red Bull Salzburg will heute noch Punkte sammeln.

Fußballmeister Red Bull Salzburg probt am Samstag den Ernstfall. Eine Woche vor dem Start der Frühjahrssaison in der Fußball-Bundesliga testet der Meister gegen den Tabellenführer der zweiten Liga, Ried (14, Akademie Liefering). Es bietet sich für die Bullenkicker also noch einmal die Gelegenheit, sich bei Trainer Marco Rose zu empfehlen. Das tat in den vergangene Wochen in der Vorbereitung bereits Xaver Schlager, der gute Chancen hat, am 3. Februar im Heimspiel gegen die Admira in der Startelf der Bullen zu stehen. Als offensivster Mittelfeldspieler hinter den beiden Spitzen.

Salzburg-Trainer Marco Rose wollte sich vor den letzten beiden Testspielen heute und am Dienstag gegen den Westligisten Anif aber nicht in die Karten blicken lassen. Das Pokern bei der Aufstellung gehört auch zum Geschäft, aber Schlager zeigte in der Vorbereitung Leistungen, die ihn in eine gute Position hievten. Auch deshalb, weil sein Rivale Hannes Wolf nach langer Verletzungspause noch eine gewisse Zeit benötigt, um wieder richtig in Schuss zu kommen. "Wir werden, so wie in den bisherigen Testspielen auch heute gegen Ried wieder viele Spieler zum Einsatz bringen. Und wir wollen uns mit einer starken Leistung auch ein gutes Gefühl für die am Samstag beginnende Rückrunde holen", sagte Marco Rose.

Zu Beginn der Saison werden die Bullen auch gleich hellwach sein müssen. Denn mit der Admira gastiert das Überraschungsteam der Saison in einer Woche in der Bullen-Arena. Nur Sturm, Salzburg und Rapid liegen vor den Niederösterreichern.

Schlager hat seine Sprunggelenksverletzung, die ihn noch zu Saisonbeginn außer Gefecht gesetzt hatte, jetzt endgültig überwunden. Der 20-Jährige absolvierte die Vorbereitung ohne Probleme und nähert sich immer mehr seiner Bestform. Vor allem beim 5:0-Kantersieg gegen den Tabellenführer aus der tschechischen Liga, Pilsen, überzeugte Schlager wie das gesamte Team. An diese Leistung wollen die Bullen auch gegen Ried anschließen, um dann mit breiter Brust die Jagd auf Tabellenführer Sturm Graz aufzunehmen.