Red Bull Salzburg siegt im Test gegen Ried

Mit einem 3:1-Testspielerfolg gegen Erste-Liga-Leader SV Ried zeigte sich Doublegewinner Red Bull Salzburg eine Woche vor dem Frühjahrsstart gut in Schuss.

In der Akademie Liefering taten sich die Bullen am Samstagnachmittag vor der Pause schwer und lagen durch ein Tor von Wießmeier mit 0:1 zurück. Nach Wiederbeginn erhöhten die Salzburger die Schlagzahl und wurden prompt belohnt. Xaver Schlager (51.) und Amadou Haidara (54.) nach einer schönen Kombination mit Munas Dabbur stellten auf 2:1. Der eingewechselte Dominik Szoboszlai staubte zum 3:1-Endstand ab (67.).



Marco Rose sagte: "Wir haben uns gut in die Partie hineingearbeitet und gegen einen aggressiven Gegner gut dagegengehalten. In der ersten halben Stunde haben wir etwas probiert. In Durchgang zwei sind uns dann auch die Tore gegen einen starken Gegner gelungen. Für uns ein sehr guter Test, und die Burschen haben gezeigt, dass sie Ambitionen haben."



Xaver Schlager bilanzierte: "Für uns war es heute noch einmal ein ordentlicher Test. Ried hat das in der ersten Hälfte gut gemacht, gut gepresst. Wir haben aber dagegengehalten und in der Pause an ein paar Schrauben etwas gedreht. Nach dem Ausgleich haben wir in unseren Aktionen mehr Selbstvertrauen gehabt und noch zwei weitere schöne Treffer erzielt."

Am Dienstag (19, Taxham) folgt ein letzter Test gegen Anif, ehe am Samstag (18.30) die Bullen mit dem Heimspiel gegen Admira die Punktejagd wieder eröffnen.



FC Red Bull Salzburg - SV Ried 3:1 (0:1)

Tore: Schlager (51.), Haidara (54.), Szoboszlai (67.) bzw. Wießmeier (12.)

Salzburg spielte mit:

Halbzeit 1: Walke; Ramalho, Onguene, Ulmer; Lainer, Samassekou, Berisha, Yabo; Wolf (31. Schlager), Dabbur; Hwang.



Halbzeit 2: Coronel; Lainer (74. Mwepu), Ramalho (74. Dembele), Onguene, Ulmer (74. Schmid); Haidara, Schlager, Samassekou (62. Leitgeb), Berisha (62. Szoboszlai); Dabbur (62. Daka), Minamino.

Es fehlten: Marin Pongracic (Knie), Cican Stankovic (Oberschenkel), Luca Meisl (Sprunggelenksverletzung), Duje Caleta-Car, Fredrik Gulbrandsen (leichte Blessuren), Marc Rzatkowski (steht vor einem Transfer zu RB New York)

Die Testspiele bisher:



RB Salzburg - Wals Grünau 13:1 Gulbrandsen 5, Dabbur 3, Minamino 2, Hwang, Rzatkowski, Szoboszlai RB Salzburg - Young Boys Bern 0:2 - RB Salzburg - Viktoria Pilsen 5:0 Schmid, Minamino, Dabbur, Hwang, Haidara RB Salzburg - SV Ried 3:1 Schlager, Haidara, Szoboszlai RB Salzburg - USK Anif : (Di, 30. 1., 19 Uhr, Taxham)

(SN)