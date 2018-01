Red Bull Salzburg: Trainingsstart mit einem Neuling

Am Montag beginnt für Fußball-Doublegewinner Red Bull Salzburg das Frühjahr. Beim Trainingsstart in Taxham ist ein Neuzugang dabei. Bereits nach wenigen Tagen geht es in Trainingslager.

Trainer Marco Rose begrüßt beim Wiedersehen nach der kurzen Winterpause einen Neuen, der eigentlich ein alter Bekannter ist: André Ramalho kehrt von Bayer Leverkusen zurück, der Brasilianer wird in der Abwehr Paulo Miranda ersetzen, der vor seiner Rückkehr in die Heimat steht. Rose: sagt: "Wir haben uns im ersten Halbjahr eine gute Ausgangsposition geschaffen, sind in allen drei Bewerben noch mit dabei. Und da haben wir noch jede Menge Ziele, die wir erreichen wollen. Uns stehen deshalb gut drei Wochen bevor, in denen wir uns sehr gezielt darauf vorbereiten werden. Es wird eine intensive Phase, in der wir im physischen Bereich arbeiten werden, uns aber auch taktisch optimal auf die kommenden Aufgaben einstellen wollen."



Beim ersten Mannschaftstraining um 16 Uhr in Taxham kehren auch die zuletzt Verletzten Hannes Wolf und Marin Pongracic zurück. Außerdem ergänzen die Liefering-Talente Enock Mwepu, Romano Schmid, Dominik Szoboszlai und Luca Meisl den Kader. Von 14. bis 21. Jänner weilen die Bullen im Trainingslager im spanischen Estepona. Dort wird gegen Young Boys Bern, den Club von Ex-Salzburg-Coach Adi Hütter, und Viktoria Pilsen getestet. Zuvor wird in Taxham ein Testmatch gegen Westligist Wals-Grünau steigen (Freitag, 19 Uhr).

Die Vorbereitungstermine von RB Salzburg:

8. Jänner 2018: Trainingsstart in Taxham

12. Jänner: Testspiel Salzburg - SV Wals-Grünau

14.-21. Jänner: Trainingslager in Estepona (ESP)

17. Jänner: Testspiel Salzburg - Young Boys Bern

20. Jänner: Testspiel Salzburg - FC Viktoria Pilsen

27. Jänner: Testspiele Salzburg - SV Ried (11 Uhr) und Salzburg - Wacker Innsbruck (14 Uhr)

3. Februar: Bundesliga-Auftakt vs. Admira









(SN)