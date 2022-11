13 Spieler von Red Bull Salzburg sind international auf Tour

Neben vier WM-Teilnehmern stellt Red Bull Salzburg auch eine Reihe anderer Nationalspieler ab. Danach wird noch bis 8. Dezember trainiert.

Das letzte Pflichtspiel des Jahres ist geschlagen (1:0 gegen Austria Klagenfurt), die Saison aber noch lange nicht beendet. Nicht weniger als 13 Nationalspieler von Fußballmeister Red Bull Salzburg sind diese Woche international auf Tour. Der Rest hat nach der stark komprimierten und damit hochintensiven Herbstsaison frei, ehe noch bis 8. Dezember in Salzburg und bei einem kurzen Auslandsaufenthalt auf Malta (inklusive eines Testspiels gegen Inter Mailand) weitertrainiert wird.

Vorerst sind die Augen aber vor allem auf die vier Salzburger WM-Teilnehmer gerichtet, die am Montag zu ihren jeweiligen Nationalmannschaften eingerückt sind. So hat Luka Sučić, mit 20 Jahren als jüngster Kaderspieler überhaupt, den Sprung ins kroatische WM-Aufgebot für das am 20. November beginnende Turnier in Katar geschafft. Torhüter Philipp Köhn und Noah Okafor sind für die Schweiz im WM-Einsatz, Strahinja Pavlović für Serbien. Pikant: Am 2. Dezember, dem dritten Spieltag der Gruppe G, kommt es im Stadium 974 von Ras Abu Aboud zum direkten Duell zwischen den Bullen-Profis, zwischen Stürmer Okafor und Verteidiger Pavlović, die beide mit einem Platz in der Startelf spekulieren dürfen.

Neben den vier WM-Kickern wurden auch zahlreiche andere Spieler von Red Bull Salzburg in ihre Nationalteams einberufen. Wie Nicolas Seiwald, Maximilian Wöber und Junior Adamu, die mit Österreichs A-Team in Testspielen auf Andorra (16. November) und WM-Zuschauer Italien (20. November) treffen.

Salzburgs Ersatztorhüter Nico Mantl steht im Kader von Deutschlands U21 für ein Freundschaftsspiel gegen Italien (19. November). Maurits Kjærgaard spielt mit Dänemarks U20 gegen Schweden (17. November) und Ungarn (20. November). Sékou Koïta bestreitet mit Mali ein Testmatch gegen Algerien (16. November). Benjamin Šeško tritt mit Slowenien gegen Rumänien (17. November) und Montenegro (20. November) an. Roko Šimić bestreitet mit Kroatiens U21 zwei Freundschaftsspiele gegen Polen (17. November) und Österreich (21. November). Und Ignace Van der Brempt spielt mit der belgischen U20-Auswahl gegen Portugal (19. November) und Norwegen (22. November).

Samson Baidoo, Dijon Kameri und Justin Omoregie sind zudem von 21. bis 25. November zum Perspektivspielerlehrgang des ÖFB in Kroatien eingeladen.

Offiziell beginnt die Winterpause bei den Bullen am 9. Dezember und endet am 4. Jänner, wo mit Leistungstests in die Vorbereitung auf die Frühjahrssaison 2023 gestartet wird.