2005 - Red Bull erfindet den Fußball neu

Der Sportsponsoring-Experte entdeckte Neuland für sich. Mit dem Einstieg in den Profifußball begann auch eine Kontroverse über die Seele des Fußballs.

Der Einstieg in das Fußballgeschäft war aufwendig inszeniert. Das komplette Team des FC Red Bull Salzburg, wie der Traditionsclub Austria Salzburg fortan heißen sollte, hatte im kurz zuvor eröffneten Hangar-7 Aufstellung genommen. Franz Beckenbauer, der "Fußballkaiser" höchstpersönlich, gab seinen Segen und stand auch als Berater zur Seite. Und Red-Bull-Konzernchef Dietrich Mateschitz sagte diesen Satz, den er in den darauffolgenden Jahren möglicherweise doch bereut hat. Salzburg solle künftig Stammgast in der Champions League werden, lautete die Ansage. Ganz Fußball-Salzburg war aus dem Häuschen. Aus der Bundeshauptstadt Wien kamen skeptische, aber auch neidvolle Blicke. Die neue Zeitrechnung im heimischen Fußball begann im Juni 2005.