3:0 gegen Gurten: Red Bull Salzburg ohne Glanz weiter

Red Bull Salzburg setzte sich am Dienstag in der zweiten Runde des ÖFB-Cups gegen Gurten mit 3:0 durch. Youngster Dijon Kameri gelang beim Startelf-Debüt wieder ein Treffer.

Ohne großen Glanz schaffte Titelverteidiger Red Bull Salzburg am Dienstag den Sprung in die dritte Runde des ÖFB-Cups. Die Bullen setzten sich in Ried gegen den oberösterreichischen Regionalligisten Gurten 3:0 (1:0) durch.

Gegen den krassen Außenseiter schonte Salzburg-Trainer, wie angekündigt, einige Stammspieler. Im Tor begann Nico Mantl, zudem feierte Youngster Dijon Kameri sein Startelf-Debüt. Auch Routinier Andreas Ulmer stand von Beginn an auf dem Rasen. Eine Woche vor dem Champions-League-Heimspiel gegen den italienischen Meister AC Milan konnte der Favorit im ersten Durchgang nur selten glänzen. Nachdem Amar Dedic zwei Mal an Gurten-Goalie Felix Wimmer (15. und 25. Minute) gescheitert war, kamen die Oberösterreicher dem sensationellen Führungstreffer sogar sehr nahe. Fabian Wimmleitner nickte nach einem Freistoß ein, stand aber knapp im Abseits.

Kurz vor der Pause hatte der Außenseiter erneut Pech: Nach einem langen Ball von Maximilian Wöber überhob Florian Schütz seinen eigenen Goalie - 1:0 für Salzburg. Im zweiten Durchgang steigerte sich der Titelverteidiger und erspielte sich einige Topchancen. Gurten-Tormann Wimmer reagierte gegen die Joker Luka Sucic und Junior Adamu überragend, in der 64. Minute war aber auch er machtlos. Drei Tage nach seinem Premierentreffer gegen Austria Lustenau schlug Kameri auch im Cup zu. Der 18-jährige Salzburger zirkelte den Ball aus 17 Metern sehenswert ins lange Eck. Damit war das ungleiche Duell endgültig entschieden.

Zu seinem Debüt im Salzburg-Trikot kam in der zweiten Runde des ÖFB-Cups Neuzugang Lucas Gourna-Douath. Der 19-jährige Franzose wurde in der 62. Minute eingewechselt und konnte in der Schlussphase mit seinen Kollegen noch einen dritten Treffer bejubeln. Nach einem Querpass von Noah Okafor drückte Adamu den Ball aus wenigen Metern über die Linie.

Dass seine Mannschaft gegen den Regionalligisten nicht geglänzt hatte, gestand nach dem Sieg auch Kapitän Ulmer: "Wir haben uns sicher mehr vorgenommen. Wir haben uns schwergetan, aber über 90 Minuten war der Sieg verdient. Uns ist aber klar, dass wir uns gegen den AC Milan steigern müssen."

Vor dem Champions-League-Highlight gegen den AC Milan, der am Dienstag in der Meisterschaft in Sassuolo nicht über ein torloses Remis hinauskam, steht für Österreichs Serienmeister am Wochenende noch eine Aufgabe in der heimischen Meisterschaft auf dem Programm. Am Samstag (17 Uhr) gastiert die WSG Tirol in der Red-Bull-Arena.