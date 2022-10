6:1 im ÖFB-Cup: Die Bullen spazieren ins Viertelfinale

Cup-Titelverteidiger Red Bull Salzburg hatte mit der Admira leichtes Spiel und holte beim 6:1 in der Südstadt den 27. Sieg in Serie.

Achtelfinale im ÖFB-Cup oder doch ein besseres Trainingsspiel? Mit einer noch selten dagewesenen Leichtigkeit spazierte Red Bull Salzburg am Mittwochabend gegen die Admira ins Viertelfinale des österreichischen Cups. Beim 6:1 (4:0) trugen sich sechs unterschiedliche Bullen-Profis in die Torschützenliste ein.

Den Anfang machte vor schütterer Zuschauerkulisse in der Südstadt Maximilian Wöber. Der als Linksverteidiger aufgebotene Kapitän traf nach exakt 68 Sekunden zum 1:0. Sein Freistoß aus 25 Metern war perfekt getreten. Strahinja Pavlovic erhöhte in der 26. Spielminute nach einer Ecke per Kopf auf 2:0. Da war die Partie eigentlich schon entschieden. Doch die Salzburger, wie angekündigt mit Nico Mantl im Tor sowie Youba Diarra und den erst 18-jährigen Lawrence Agyekum in der Startelf, blieben hungrig. Benjamin Sesko, der zuvor noch eine Riesenchance per Kopf ausgelassen hatte, schoss die Bullen sehenswert zur 3:0-Führung (32.). Das 4:0 (41.) wurde Junior Adamu zugeschrieben. Er lenkte einen Schuss von Diarra unhaltbar für Admira-Keeper Belmin Jenciagic ab. Zur Pause wechselte Trainer Matthias Jaissle drei Spieler aus, worunter die Dominanz des Cup-Seriensiegers kurz leiden sollte. Prompt erzielte die Admira den Ehrentreffer zum zwischenzeitlichen 1:4 (50.). Stephan Zwierschitz eröffnete die zweiten 45 Minuten wie Wöber die erste Halbzeit - mit einem wunderschönen Freistoß-Treffer. Doch dann dominierten wieder die Bullen und erhöhten durch Amar Dedic (65.) und Roko Simic (75.), der nach einem Foul an Pavlovic per Elfmeter traf, auf 6:1.

Für Salzburg war es im ÖFB-Cup der 27. Sieg in Serie und der 56. im 57. Bewerbsspiel. Nur das Finale vor vier Jahren gegen Sturm Graz ging verloren. Eine derartige Serie gab es im österreichischen Fußball noch nie, was Sportdirektor Christoph Freund naturgemäß zufrieden stellte. "Unser absoluter Wunsch war, dass wir die Partie schnell entschieden können. Das ist uns gelungen", sagte Freund über ein Spiel, das bis zum Schluss seinen Testspielcharakter nicht ablegen konnte. Mehr gefordert wird Red Bull Salzburg definitiv am Samstag im Bundesliga-Schlager gegen Sturm Graz und natürlich am kommenden Dienstag im Champions-League-Hit gegen Chelsea. Bis dahin sollten auch Oumar Solet und Andreas Ulmer (beide leicht angeschlagen) wieder in die Mannschaft zurückkehren.



Admira - RB Salzburg 1:6 (0:4).

Tore: Zwierschütz (50.) bzw. Wöber (2.), Pavlovic (25.), Sesko (32.), Adamu (41.), Dedic (65.), Simic (75. Elfmeter).

Salzburg: Mantl; Dedic (69. Van der Brempt), Pavlovic, Bernardo, Wöber (45. Piatkowski); Diarra, Gourna-Douath (45. Seiwald), Agyekum,

Kjaergaard (45. Diambou); Adamu, Sesko (69. Sesko).