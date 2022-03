Adeyemi & Okafor: Comeback für Salzburgs Supersturm

Im Cup-Halbfinale gegen den WAC zählt für Titelverteidiger Red Bull Salzburg nur ein Sieg.

Die Europa League hat die Marketingabteilung von Fußballmeister Red Bull Salzburg einst via Hashtag zu "Unserem Bewerb" gemacht, dabei gebührt diese Bezeichnung eigentlich dem ÖFB-Cup. Die Bullen stehen vor ihrem neunten Finaleinzug in Folge, nicht weniger als acht Titel haben sie seit 2012 gewonnen. Im Halbfinal-Nachtrag am Mittwoch (18 Uhr) baut sich der WAC vor dem Team von Trainer Matthias Jaissle auf. Eine Hürde, die Salzburg mit seinem wieder vereinten Supersturm bewältigen will. Noah Okafor (12 Saisontore) ist nach seiner ...