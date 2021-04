Alexander Schlager: "Wir müssen mutig auftreten"

ÖFB-Teamtormann Alexander Schlager fordert am Sonntag mit dem LASK Tabellenführer Red Bull Salzburg. Trotz Bullen-Dominanz traut der Salzburger seiner Truppe eine Überraschung zu.

Im Spitzenspiel der dritten Runde des Meister-Play-offs in der österreichischen Fußballbundesliga trifft Tabellenführer Red Bull Salzburg am Sonntag (14.30 Uhr) auf den Dritten LASK. Gegen die beste Offensive der Liga (73 Tore) wird bei den Linzern vor allem Goalie Alexander Schlager im Fokus stehen. Der gebürtige Salzburger, der die komplette Red-Bull-Akademie durchlaufen hat, weiß, dass in der Red-Bull-Arena viel Arbeit auf ihn zukommen wird: "Salzburg hat eine sehr starke Offensive und mit Patson Daka einen Stürmer in Überform."

