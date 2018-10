Altach sinnt in Mattersburg auf Revanche

Der Tabellenvorletzte Altach hat in der Fußball-Bundesliga wie Tabellenführer Salzburg sieben Punkte aus den jüngsten drei Partien geholt. Dieser Aufwärtstrend soll am Samstag (17.00 Uhr) in Mattersburg fortgesetzt werden. "Wir wollen die Punkte, die uns der SV Mattersburg in Runde eins abgeluchst hat, zurückholen", betonte Trainer Werner Grabherr in Erinnerung an die 2:3-Heimniederlage Ende Juli.

SN/APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER Grabherr will sich Punkte zurückholen