Andreas Ulmer arbeitet am Legendenstatus

Es passt zur einzigartigen Karriere von Andreas Ulmer, dass er just in seinem 400. Bundesligaspiel am Sonntag beim 4:2 gegen Rapid den Assist zur 1:0-Führung lieferte und am Ende in der SN-Bewertung ein "Sehr stark" erhielt. Der nimmermüde Ulmer ist auch im zarten Fußballalter von 37 Jahren noch unverzichtbarer Bestandteil von Red Bull Salzburg. Spieltag für Spieltag arbeitet der Linksverteidiger an seinem Legendenstatus. Er ist der 35. Fußballprofi, der seit Ligagründung die 400er-Schallmauer durchbrach. 375 Spiele davon absolvierte er für ...