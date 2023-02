Andreas Ulmers Routine ist gegen Romas Offensive gefragt

Will Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg sein Spiel mit sehr hoch stehenden Außenverteidigern auch am Donnerstag gegen AS Rom durchziehen, dann führt kein Weg daran vorbei, dass Andreas Ulmer in der Startelf des Meisters steht. Der 37-jährige Linksverteidiger zeigte sowohl nach seiner Einwechslung im Cup gegen Sturm Graz als auch gegen Lustenau, dass er es noch immer bestens versteht, über die Seite Druck zu erzeugen. Und er weiß mit seiner großen Erfahrung, wie man in Topspielen auf internationaler Ebene agieren muss, um bestehen zu können. "Wir haben oft genug bewiesen, dass wir für die eine oder andere Überraschung sorgen können", erinnert sich Ulmer an die vergangene Herbstsaison in der Champions League, als Salzburg Topteams wie den italienischen Meister AC Milan und auch Chelsea ärgern konnte. "Wir sind froh, dass wir schön langsam in unseren Rhythmus kommen", sagte Ulmer. Die Vorfreude auf das ausverkaufte Highlightspiel gegen die Roma sei schon enorm. "Auch ein Sieg ist vor einem so wichtigen Spiel immer gut, er gibt Selbstvertrauen", erklärte Ulmer nach der gelungenen Generalprobe beim 4:0 gegen Austria Lustenau.

Salzburgs Kapitän wird gegen die Römer in Zusammenarbeit mit seinen Abwehrkollegen auch seine ganze Routine ausspielen müssen, um ohne Gegentor zu bleiben. Denn der Angriff des Tabellenvierten der Serie A überzeugte in den vergangenen Wochen. Da wartet viel Arbeit auf Ulmer und Co. Weltmeister Paulo Dybala hält als hängende Spitze bei acht Saisontoren und bereitete sieben Treffer vor. Mittelstürmer Tammy Abraham traf sechs Mal und leistete vier Assists. Lorenzo Pellegrini rundet das Offensivdreieck mit fünf Saison-Assists ab.