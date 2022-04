Auch ein Fluch spricht im Youth-League-Finale für Red Bull Salzburg

Die U19 von Red Bull Salzburg greift nach der prestigeträchtigsten Trophäe im Nachwuchsfußball. Das Endspiel gegen Benfica Lissabon hat Brisanz.

Nach dem erstmaligen Erreichen des Achtelfinales in der Champions League und nur einen Tag nach dem fixierten neunten Meistertitel in Folge hat der FC Red Bull Salzburg abermals die Chance auf einen außergewöhnlichen Erfolg. Die U19 von Österreichs Vorzeigeverein trifft am Montag (18 Uhr/live Sky Sport Austria) in Nyon im Endspiel der Youth League auf Benfica Lissabon.

Die Jungbullen können damit ihren Coup von 2017 wiederholen, als unter Trainer Marco Rose Patson Daka, Hannes Wolf und Co. die ...