Auf wen trifft Red Bull Salzburg in der Champions League? Auslosung ab 18 Uhr

Die Bullen ziehen wieder das große Los: Salzburgs Gegner in der Champions-League-Gruppenphase werden am Donnerstag um 18 Uhr in Monaco ermittelt.

Die Gewinner der neuen Champions-League-Saison stehen fest, noch ehe am Donnerstag im Grimaldi Forum in Monaco die Auslosung zur Gruppenphase erfolgt ist. Es sind nämlich alle 32 Mannschaften, die sich für die Königsklasse des Fußballs qualifiziert haben. Allein das Startgeld beträgt für jeden Club 15,6 Millionen Euro, dazu kommen erfolgsabhängige Prämien. In der Gruppenphase wird jeder Sieg mit 2,8 Millionen und jedes Unentschieden mit 930.000 Euro entlohnt. Weitere Einnahmen können aus dem Marktpool (nach Relevanz des TV-Marktes) lukriert werden. Insgesamt schüttet die UEFA in der Champions-League-Saison 2023/24 Prämien in der Höhe von zwei Milliarden Euro aus.

Ein Stück vom Kuchen erhält auch Red Bull Salzburg. Österreichs Meister hat sich zum fünften Mal in Folge für die europäische Eliteliga qualifiziert - und blickt der Gruppenauslosung mit Spannung und großer Vorfreude entgegen. Für Neo-Cheftrainer Gerhard Struber ist es das Debüt auf der Champions-League-Bühne. Er würde sich ein "emotionales Duell" mit Bayern München und dessen neuem Sportdirektor Christoph Freund wünschen. Struber ist hier allerdings ziemlich allein, denn vielen im Verein steckt Salzburgs 1:7-Debakel im Achtelfinale 2022 noch in den Knochen. Als Angstgegner gilt auch Titelverteidiger Manchester City mit Erling Haaland, "weil City wahrscheinlich jene Mannschaft ist, die am schwierigsten zu bespielen ist", heißt es unisono. Besonders hoch in der Gunst der Bullen stünde hingegen ein Duell mit Real Madrid um ÖFB-Star David Alaba.

Red Bull Salzburg ist bei der Auslosung am Donnerstag in Monaco durch eine kleine Delegation mit Geschäftsführer Stephan Reiter an der Spitze vertreten. In dem Wissen: Im Prinzip steckt hinter jeder Kugel ein großes Los.

Besonders klingende Namen liegen freilich in Topf eins mit Champions-League-Sieger ManCity und Europa-League-Gewinner FC Sevilla. Auch Niederlande-Meister Feyenoord Rotterdam mit ÖFB-Legionär Gernot Trauner hat es in den ersten Topf geschafft. Beinahe sogar noch attraktiver sind die möglichen Gegner aus Topf zwei - wie Real Madrid, Manchester United, Inter Mailand, Arsenal oder RB Leipzig mit Christoph Baumgartner sowie den Ex-Salzburgern Nicolas Seiwald und Xaver Schlager. Ausschließen können die Bullen einen Club aus dem eigenen Topf, darunter unangenehme Gegner wie Schachtar Donezk, Lazio Rom, PSV Eindhoven mit dem Ex-Bullen André Ramalho oder Roter Stern Belgrad mit Aleksandar Dragovic. Spannende (und schlagbare) Gegner liegen in Topf vier, darunter Champions-League-Neuling Union Berlin, der seine Heimspiele im Olympiastadion austrägt.

Bayerns Neo-Sportdirektor Freund würde sich übrigens sehr wohl ein Duell mit Salzburg wünschen: "Aber nicht in der Gruppe, ein Aufeinandertreffen im Viertelfinale würde mich jedoch freuen."

Die Topfeinteilung für die Auslosung

Topf 1

Manchester City (CL-Sieger), FC Sevilla (EL-Sieger), FC Barcelona, Bayern München, SSC Neapel, Paris Saint-Germain, Benfica Lissabon, Feyenoord Rotterdam



Topf 2

Real Madrid, Manchester United, Inter Mailand, Borussia Dortmund, Atlético Madrid, RB Leipzig, FC Porto, Arsenal London

Topf 3

Schachtar Donezk, FC Salzburg, AC Milan, Sporting Braga, Lazio Rom, Roter Stern Belgrad, PSV Eindhoven, FC Kopenhagen



Topf 4

Young Boys Bern, Real Sociedad, Galatasaray Istanbul, Celtic Glasgow, Newcastle United, Union Berlin, Royal Antwerpen, RC Lens



Spieltermine Gruppenphase: 19./20. September, 3./4. Oktober, 24./25. Oktober, 7./8. November, 28./29. November, 12./13. Dezember.



Finale: 1. Juni 2024 in London.