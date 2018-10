Austria reiste "gewarnt" nach Innsbruck

Mit leisen Tönen ist die Wiener Austria zum Auswärtsspiel bei Wacker Innsbruck aufgebrochen. Trainer Thomas Letsch berichtete zwar von einer "sehr guten Trainingswoche", die andauernden Verletzungsprobleme lassen bei den Violetten aber Erinnerungen an die vergangene Saison aufkommen. Wacker ist vor dem Heimauftritt am Samstag (17.00 Uhr) außerdem selbstbewusst wie nie in dieser Saison.

SN/APA/HANS PUNZ Trainer Letsch berichtete von einer "sehr guten Trainingswoche"