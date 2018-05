Austria will Saison in Wr. Neustadt "sauber zu Ende spielen"

Auf ungewohntem "Heim"-Terrain endet die Saison für die Wiener Austria. Am Sonntag (17.30 Uhr) steht in Wiener Neustadt das letzte Spiel einer völlig verkorksten Saison an, der Gegner ist Meister Red Bull Salzburg. "Sauber zu Ende spielen", lautet das Motto von Austria-Coach Thomas Letsch, dem viele Kicker fehlen. Die "Bullen" reisen völlig entspannt an.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Die Saison der Austria lief schlecht