Bangen und Hoffen vor Red Bull Salzburgs Millionenspiel in Mailand

Red Bull Salzburg zittert vor dem entscheidenden Spiel in der Champions League noch um die beiden wichtigen Stammkräfte Andreas Ulmer und Oumar Solet.

Zwei Tage nach der knappen 1:2-Heimniederlage gegen Chelsea London gönnte Trainer Matthias Jaissle seinen Kickern am Donnerstag einen freien Tag: Kräftetanken und Entspannen vor den kommenden Aufgaben. Am Samstag wartet in der Fußballbundesliga zu Hause Schlusslicht Hartberg, vier Tage später kommt es in Mailand zum Showdown in der Champions League. Nur wenn die Stars von Red Bull Salzburg den regierenden italienischen Meister AC Milan bezwingen, schaffen sie den erneuten Aufstieg ins Achtelfinale der Königsklasse.

Und in der Modestadt ...