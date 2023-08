Benfica, Inter und Real Sociedad: Hammerlos für Red Bull Salzburg in der Champions League

Die Gegner in der Gruppenphase heißen Benfica Lissabon, Inter Mailand und Real Sociedad. Damit kommt es auch zum Wiedersehen mit einem alten Bekannten: Roger Schmidt. Österreichs Fußballmeister darf mit Millioneneinnahmen und drei ausverkauften Heimspielen rechnen.

Zum fünften Mal in Folge hat sich Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg für die Gruppenphase der Champions League qualifiziert - und zum fünften Mal bekommen es die Bullen auch mit der Hautevolee des internationalen Fußballs zu tun: Die Auslosung im Grimaldi Forum in Monaco bescherte den Salzburgern am Donnerstag Gruppenspiele gegen Benfica Lissabon mit Ex-Bullen-Trainer Roger Schmidt in der Coachingzone, Inter Mailand mit ÖFB-Star Marko Arnautovic und Real Sociedad aus San Sebastian. Ein Traumlos, was die Attraktivität betrifft. Aus sportlicher Sicht ist es freilich ein Hammerlos. Nur der Gruppensieger und der Zweite steigen ins Achtelfinale der Champions League auf, der Tabellendritte spielt im Frühjahr 2024 in der K.-o.-Phase der Europa League weiter.

Als "Gewinner" steht Red Bull Salzburg aber schon jetzt fest, zumindest in finanzieller Hinsicht: Allein für die Teilnahme an der Gruppenphase schüttet die UEFA für jeden der 32 qualifizierten Clubs eine Prämie von 15,6 Millionen Euro aus. Jeder Sieg ist 2,8 Millionen Euro wert, jedes Unentschieden 930.000 Euro. Weitere Einnahmen lukrieren die Bullen aus dem Marktpool (TV-Markt) sowie aus dem Verkauf von Eintrittskarten. Geschäftsführer Stephan Reiter hat bereits angekündigt, dass wieder Dreierpakete für die drei Heimspiele in der Red-Bull-Arena aufgelegt werden. Die Spieltermine im Überblick: 19./20. September, 3./4. Oktober, 24./25. Oktober, 7./8. November, 28./29. November und 12./13. Dezember.

Die Euphorie um die fünfte Teilnahme an der Fußball-Königsklasse ist beim Serienmeister der österreichischen Bundesliga auch deshalb so groß, weil der Weg in die Champions League für Red Bull Salzburg so lange versperrt blieb. Unglaubliche elf Mal in Folge war man in der Qualifikation gescheitert (Valencia 2006, Schachtar Donezk 2007, Maccabi Haifa 2009, Hapoel Tel Aviv 2010, Düdelingen 2012, Fenerbahçe Istanbul 2013, Malmö 2014 und 2015, Dinamo Zagreb 2016, Rijeka 2017 sowie Roter Stern Belgrad 2018), ehe man über die UEFA-Fünfjahreswertung erstmals direkt für die Eliteliga qualifiziert war. Das sehnsüchtig erwartete Champions-League-Debüt begann dann gleich mit einem Spektakel, als Genk mit 6:2 aus dem Stadion geschossen wurde. Ein gewisser Erling Haaland erzielte dabei drei Tore.

Inzwischen sind die Bullen ja schon Stammgast in der Liga "der Meister, der Besten, les grandes équipes, the champions", wie es in der offiziellen Hymne heißt. In der Saison 2021/22 gelang in einer Gruppe mit Lille, Wolfsburg und dem FC Sevilla als Tabellenzweiter sogar der Aufstieg ins Achtelfinale, wo der FC Bayern schließlich ein, zwei Nummern zu groß war. Ansonsten gab es in der Red-Bull-Arena große Fußballnächte sowie einige Prestigeerfolge gegen den AC Milan, Chelsea oder Neapel (jeweils 1:1). Ein "gefühlter Sieg" für viele Salzburg-Fans ist das 3:4 an der Anfield Road gegen Liverpool.

Die Auslosung zur diesjährigen Gruppenphase fand am Donnerstag zum letzten Mal statt - zumindest in dieser Form. Ab der Saison 2024/25 gibt es in der Champions League nämlich keine Gruppenspiele mehr, sondern eine große Liga-Wertung mit allen 36 Teilnehmern. Anstelle von Hin- und Rückspielen bestreitet jedes Team dann jeweils eine Partie gegen acht unterschiedliche Gegner (vier Mal daheim, vier Mal auswärts).

Auslosung zur Champions League 2023/24 - die Gruppen:

Gruppe A: FC Bayern, Manchester United, FC Kopenhagen, Galatasaray.



Gruppe B: FC Sevilla, Arsenal, PSV Eindhoven, Lens.

Gruppe C: SSC Napoli, Real Madrid, Braga, Union Berlin.

Gruppe D: Benfica Lissabon, Inter Mailand, FC Salzburg, Real Sociedad.

Gruppe E: Feyenoord Rotterdam, A. Madrid, Lazio Rom, Celtic Glasgow.

Gruppe F: Paris Saint-Germain, Dortmund, AC Milan, Newcastle United.

Gruppe G: Manchester City, RB Leipzig, Roter Stern Belgrad, YB Bern.

Gruppe H: Barcelona, FC Porto, Schachtar Donezk, Royal Antwerpen.