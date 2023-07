Bitterster Abgang in der Bullen-Ära

Red Bull Salzburg hat in den vergangenen Jahren viele wichtige Kicker verloren. Man denke nur an Erling Haaland, Sadio Mané oder Konrad Laimer. Obwohl die Bullen Jahr für Jahr ihre besten Spieler an Topclubs abgeben mussten, schaffte es Sportdirektor Christoph Freund immer wieder, ein konkurrenzfähiges Team aus talentierten und hungrigen Spielern zusammenzustellen. Bester Beweis ist, dass Salzburg auch nach den Verlusten von Haaland, Mané, Laimer und vielen weiteren Topkickern weiterhin eine sehr gute Rolle in den internationalen Bewerben gespielt hat.

Dass nun der Mastermind hinter dem Erfolg der Bullen den Verein Richtung München verlässt, ist natürlich eine Auszeichnung für die Arbeit von Freund und den Salzburgern. Bei aller Freude, dass ein Salzburger in Zukunft die sportlichen Geschicke beim deutschen Rekordmeister lenken wird, wird den Bullen aber schnell bewusst werden, dass die entstandene Lücke nur schwer zu füllen sein wird. Freund hat sich nach den Lehrjahren unter dem jetzigen ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick zu einem europäischen Topmann auf seinem Gebiet entwickelt und Jahr für Jahr die besten Talente aus der ganzen Welt in die Mozartstadt gelockt. Dank des Pinzgauers hat der Club viele Millionen eingenommen und die Kluft zu den internationalen Topteams sportlich und wirtschaftlich verkleinert. Männer mit dieser Qualität sind rar im Fußball und deshalb wird es wohl dauern, bis der Freund-Nachfolger die Fußstapfen füllen kann. Auch den Bullen-Bossen wird klar werden, dass der Verlust des Sportdirektors der bitterste Abgang in der Red-Bull-Ära ist.