Bullen erobern weltweit die Schlagzeilen

Der neue Glanz in Salzburg war vor allem ab 2006 gespickt mit vielen prominenten Namen.

Mit dem Einstieg von Red Bull in Salzburg in das Fußballgeschäft findet sich auch die österreichische Bundesliga weltweit ab 2005 in den Schlagzeilen. Richtig erst ab 2006: Red-Bull-Boss Dietrich Mateschitz gelang ein Sensationscoup. Mit Giovanni Trapattoni, einem der erfolgreichsten Trainer ...