Bullen-Joker traf und dann kam viel Hektik auf

Smail Prevljak rettete Salzburg beim LASK 3:3. Dann erhielt der falsche Profi die Rote Karte.

Alle fünf Bundesliga-Auswärtsspiele hatte Red Bull Salzburg vor dem Anpfiff beim LASK in dieser Saison gewonnen. In Pasching wurde die Siegesserie der Bullen gestoppt. Beim 3:3 gab der Tabellenführer zum zweiten Mal in dieser Saison Ligapunkte ab.

Dabei setzten die Salzburger zu Beginn der Partie dort fort, wo sie am vergangenen Donnerstag gegen Trondheim aufgehört hatten. Wie gegen die Norweger brachte Hannes Wolf mit einem unwiderstehlichen Dribbling den Meister in eine gute Position. Nach seinem Antritt konnte Wolf von Wiesinger nur mehr durch ein Foul im Strafraum gestoppt werden. Den Elfmeter verwandelte Dabbur sicher. Mit dem zweiten Schuss auf das Tor der Linzer stand es 2:0. Amadou Haidara hatte seine Schussgewalt unter Beweis gestellt. Salzburg dominierte, zeigte aber bei Standardsituationen Schwächen. Nach einem Eckball traf Gernot Trauner per Kopf. Der Meister kassierte bereits das fünfte Tor in dieser Saison nach einem ruhenden Ball. Und die Bullen begannen zu wanken. So kam es nicht überraschend, dass der LASK zum Ausgleich kam. Thomas Goiginger ließ sich von Marin Pongračić nicht stoppen und knallte den Ball aus spitzem Winkel zum 2:2 ins kurze Eck unter die Latte. Ein Fehler von Torhüter Cican Stankovic? Eher nicht, aber beim 2:3 sah der Torhüter dann unglücklich aus. Wieder hatten die Bullen nach einer Standardsituation gepatzt. Vor allem Stankovic, der den Ball nach einem Freistoß zu kurz abwehrte, Otubanjo traf volley. Aber Salzburg wäre nicht Salzburg, hätte der Meister nicht noch zurückgeschlagen. Joker Smail Prevljak sorgte nach Ulmer-Vorarbeit für den Ausgleich.

Aber nicht nur wegen dieses Treffers wurde es noch richtig hektisch. Trauner hätte für ein brutales Foul an Gulbrandsen Rot sehen müssen, die Rote Karte sah aber Pongračić nach Spielschluss wegen Kritik. Da machte Referee Grobelnik keine gute Figur. "Beim LASK muss man erst gewinnen", sagte Rose, der Pongračić in Schutz nahm. "Er hat dem Referee nur gesagt, dass er ihn nicht für befähigt hält, in der Liga zu pfeifen." Beleidigend?