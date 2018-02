Bullen wollen die triste Bilanz aufpolieren

Zumindest eine Zahl stimmt Red Bull Salzburg positiv: Im Anoeta-Stadion von Real Sociedad fallen 4,7 Tore pro Spiel.

Auf die Statistik sollte die Mannschaft von Red Bull Salzburg nicht schauen, wenn sie morgen Mittag in den Charterflieger steigt und in Richtung San Sebastián an die spanische Nordküste fliegt. Zwar treffen die Bullen zum ersten Mal überhaupt auf Real Sociedad, aber die Europacup-Bilanz österreichischer Clubs gegen Vertreter aus Spanien ist klar negativ. In bisher 71 Spielen gelangen den ÖFB-Teams zwölf Siege bei 17 Unentschieden und 42 Niederlagen. Das beinahe verheerende Torverhältnis lautet 53:154, die Bilanz in K.-o.-Duellen ist mit 4:22 sogar noch entmutigender.