Viele Treffer, aber Red Bull Salzburg fehlt noch ein echter Knipser - Salzburg-Ligist hilft Lustenau

Red Bull Salzburg braucht gegen Lustenau einen Sieg, um sich in Ruhe auf die Europa League vorbereiten zu können. Warum sich die Vorarlberger beim ASV Salzburg bedanken.

Mit dem Heimspiel gegen Austria Lustenau startet Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg am Samstag in die Mission Titelverteidigung 2023. Obwohl der Saisonauftakt mit dem Aus im ÖFB-Cup gegen Sturm Graz danebenging, bleiben die Bullen weiter klarer Titelfavorit. Auch deshalb, weil die Offensivkraft der Truppe von Trainer Matthias Jaissle Stärke zeigt. Dabei fehlte den Bullen im bisherigen Saisonverlauf noch ein echter Knipser, wie es in der Vergangenheit Karim Adeyemi, Patson Daka, Munas Dabbur, Jonatan Soriano, Marc Janko oder Alexander Zickler waren. ...