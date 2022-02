Corona-Cluster: Droht den Bullen jetzt ein Leistungsverlust?

Zehn Tage vor dem Champions-League-Rückspiel gegen Bayern München befindet sich Red Bull Salzburg im Ausnahmezustand.

Das Trainingszentrum in Taxham ist verwaist, nur eine kleine Gruppe negativ getesteter Spieler spulte am Freitag ihr Übungsprogramm ab. Jene Profis, die trotz Coronainfektion keine Symptome aufweisen, absolvieren ein Heimtraining. Fußball-Serienmeister Red Bull Salzburg versucht das Beste aus der aktuellen Ausnahmesituation mit 32 positiv getesteten Personen (17 Spieler, 15 Betreuer) zu machen. Doch ist das Beste auch gut genug für die bevorstehenden Aufgaben? Immerhin wartet in zehn Tagen mit dem Rückspiel im Champions-League-Achtelfinale gegen den FC Bayern (Hinspiel 1:1) eine ...