Dabbur erhält gleich doppelte Konkurrenz

Wolfsberg gegen Red Bull Salzburg ist heute auch der Kampf der Torjäger. Und dabei haben die Kärntner einen kleinen Vorteil.

Noch hält Rapid den Startrekord im österreichischen Fußball-Oberhaus. Die acht Siege in Serie aus der Saison 1987/88 hat Österreichs Meister Red Bull Salzburg aber bereits eingestellt. Heute, Samstag, können sich die Bullen allerdings mit einem vollen Erfolg beim heimstarken Wolfsberger AC zum alleinigen Rekordhalter krönen. Im Topspiel der Runde kommt es bei den bisher treffsichersten Teams auch zum großen Showdown der Torjäger.

Salzburg brachte es bisher auf 20, die Kärntener auf 15 Treffer. Dass Salzburgs Munas Dabbur mit fünf Toren an der Spitze der Torschützenliste steht, das kommt nicht überraschend. Dass dem Bullen-Angreifer aber mit Michael Liendl und Marc Andre Schmerböck gleich zwei Wolfsberger mit ebenfalls fünf Saisontoren den Kampf um den Titel des Toptorjägers angesagt haben, war vor Saisonbeginn nicht zu erwarten. Während Dabbur als Torschützenkönig startete, kamen Schmerböck und Routinier Liendl aus dem Nichts. Wie überhaupt die Wolfsberger einen sensationellen Saisonstart hingelegt haben.

Seit fünf Partien ist der Tabellenvierte aus Kärnten ohne Gegentreffer und ist seit sechs Heimspielen ungeschlagen. In den vergangenen Spielen gegen den Serienmeister hielt die Spannung bis zum Schlusspfiff. Zwar gingen die Bullen meist als Sieger vom Platz, aber der WAC erwies sich als überaus unangenehmer Gegner. Salzburg-Trainer Marco Rose weiß auch, dass seine Truppe heute auf einen kompromisslos agierenden Gegner treffen wird. Körperbetont werden die Kärntner versuchen, Salzburg am Rekordsieg zu hindern. "Wir brauchen gegen den WAC ein hohes Maß an Bereitschaft, alles zu geben. Es ist die Kunst, dies Woche für Woche auf den Platz zu bringen", meinte Rose. Im bisherigen Saisonverlauf gelang das den Bullen nahezu perfekt. Noch stehen die Salzburger in dieser Saison ohne Niederlage da.

Die Zuschauer können sich auch einen offenen Schlagabtausch erwarten. Denn Wolfsberg-Trainer Christian Ilzer kündigte an, dass sich seine Elf nicht vor dem eigenen Strafraum einigeln will. Und er setzt dabei vor allem auf die Torgefährlichkeit seiner doppelten Torjäger aus dem Nichts.