Der 19-jährige Samson Baidoo hat bewiesen, dass ihm die Zukunft gehört

Die vielen Ausfälle, bedingt durch eine außergewöhnlich hohe Anzahl an Verletzten und Spielersperren, haben Salzburgs Trainer Matthias Jaissle zu einer Startelf gezwungen, die es in dieser Zusammenstellung noch nie gegeben hat. So feierte Innenverteidiger Samson Baidoo bei den Bullen sein Debüt von Beginn an - und der 19-jährige ÖFB-Nachwuchsteamspieler wusste dabei zu gefallen. Abgesehen von einer Unkonzentriertheit in der Anfangsphase, die zum Ballverlust und in weiterer Folge zu einer Chance für den LASK geführt hat, überzeugte Baidoo mit viel Kampfkraft ...