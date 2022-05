Der Cupsieg krönt Salzburgs beste Saison

Red Bull Salzburg sammelt Titel um Titel und scheint der Konkurrenz immer mehr zu enteilen. Trainer Jaissle sprach von einem "historischen Erfolg".

Den Meistertitel so früh wie noch nie im neuen Bundesliga-Format fixiert, den Cuptitel nach einer durchschnittlichen Vorstellung im Finale gegen die SV Ried (3:0) quasi im Vorbeigehen mitgenommen - Red Bull Salzburg ist und bleibt das Maß der Dinge im österreichischen Fußball. Wenngleich: Nach dem Cuptriumph am Sonntag in Klagenfurt jubelten die Bullen so euphorisch wie beim Einzug ins Achtelfinale der Champions League. "Weil für mich zum ersten Mal merklich Druck zu spüren war. Entsprechend riesig ist jetzt die Erleichterung", ...