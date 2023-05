Der elitäre Kreis schließt sich: Die möglichen Gegner von Red Bull Salzburg in der Champions League

26 von 32 Teilnehmer der Champions League 2023/24 stehen bereits fest. Dazu gehört einmal mehr auch Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg, der aus Topf 3 gelost wird.

So lange hat Red Bull Salzburg vergeblich versucht, die Champions League zu erreichen. Umso bemerkenswerter ist es, dass die Bullen nun schon seit 2019 Stammgast in der Königsklasse des Fußballs sind. Auch in der Saison 2023/24 ist dem österreichischen Bundesliga-Meister ein Startplatz in der Gruppenphase sicher. Die wird am 31. August ausgelost - mit Salzburg in Topf 3. Attraktive Gegner sind garantiert: So liegt in Topf 1 und 2 quasi das gesamte "Who is who" des europäischen Clubfußballs (siehe Daten ...