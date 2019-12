Trotz schmerzhafter Abgänge und voller Vereinskasse verzichtet Red Bull Salzburg im Winter auf Neuzugänge.

Während die Konkurrenz in der Fußballbundesliga eine besinnliche Weihnachtszeit verbringen konnte, herrschte bei Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg in den vergangenen Tagen Hochbetrieb. Zuerst wurde der Wechsel von Takumi Minamino zum Champions-League-Sieger FC Liverpool fixiert, am Montag war dann auch ...