Der Skandal von Mailand in der Champions League: Red Bull Salzburg kehrt zurück

Salzburgs erstes Auswärtsspiel in der Champions League fand 1994 gegen AC Mailand statt. Ein Flaschenwurf überschattete die Partie. Red Bull Salzburg kann nun im Giuseppe-Meazza-Stadion Geschichte schreiben.

Am 28. September 1994 stand erstmals eine Salzburger Fußballmannschaft auswärts in einem Spiel der Champions League auf dem Platz. Die damalige Salzburger Austria unterlag beim späteren Finalisten AC Mailand im Giuseppe-Meazza-Stadion in einem Skandalspiel mit 0:3. Torhüter Otto Konrad, der am Dienstag seinen 58. Geburtstag feiert, war nach dem 1:0 der Mailänder im ausgelassenen Jubel der Fans über die Führung von einer Flasche am Kopf getroffen worden. 28 Jahre später kehrt Red Bull Salzburg in der Königsklasse des europäischen Fußballs ...