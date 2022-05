Die Ausnahme bestätigt die Regel

Das Cupfinale zwischen Red Bull Salzburg und Ried verlief beim Erfolg der Bullen am vergangenen Sonntag so, wie eigentlich die gesamten neun nationalen Saisonen zuvor verlaufen sind. Bis auf eine Ausnahme, die die Regel bestätigt. Im Jahr 2018 unterlagen die Salzburger im Endspiel des ÖFB-Cups nach Verlängerung Sturm Graz. Wie immer in den vergangenen neun Spieljahren waren die Salzburger in der Lage, in der entscheidenden Phase der Saison, wenn es darum ging, die Titel zu holen, noch einmal einen Gang ...