Die Kluft zwischen Red Bull Salzburg und Rapid wird immer größer

Mittlerweile trennen die Erzrivalen Fußballwelten: Vor dem Bundesliga-Klassiker am Sonntag befinden sich die Bullen im Höhenflug, Rapid steckt sportlich und strukturell in einer tiefen Krise.

Am plakativsten lässt sich die Kluft zwischen Red Bull Salzburg und Rapid an den letzten Resultaten darstellen: Während die Bullen in der Champions League über ein 1:1 gegen Chelsea und den AC Milan jubelten und - wie gewohnt - an der Tabellenspitze der Bundesliga thronen, ging Rapid im jüngsten Meisterschaftsspiel sang- und klanglos gegen Wolfsberg unter (1:3). Generell befinden sich die Hütteldorfer seit der "Jahrhundertpleite" im Conference-League-Play-off gegen den Liechtensteiner Fußballzwerg Vaduz (0:1) im Ausnahmezustand. In der Führungsetage gab es ...