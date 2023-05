Dreifache Dominanz: Red Bull Akademie räumt alle Meistertitel ab

Nach der U15 und U18 fixiert auch das U16-Team den ersten Platz in der ÖFB-Jugendliga.

Bundesligist Red Bull Salzburg spielt um den erneuten Meistertitel und trifft am Sonntag auf Verfolger Sturm Graz. Die Akademie der Salzburger kann bereits über das Titel-Triple. Nach dem 1:0-Erfolg der U16 gegen die Admira am Samstag steht auch das Team von Trainer Tobias Kern als Meister fest. Zuvor hatten bereits die U18- und U15-Mannschaften den ersten Platz fixiert. Die Bullen-Akademie räumt damit wie 2015, 2017, 2019 und 2021 alle Titel der ÖFB Jugendliga ab. 21 der letzten 24 Akademie-Titel gingen an die Salzach.



Akademie erhöht wieder von Double auf Triple

"Glückwunsch an die gesamte Akademie, ihre Spieler, Trainer und an den Staff zu diesem außergewöhnlichen, gemeinschaftlichen Erfolg. Die Teams haben sich nach dem letztjährigen Double das Triple von 2021 in beeindruckender Manier zurückgeholt und konstant auf sehr hohem Level performt", sagt Akademieleiter Bernhard Seonbuchner. "Diese Konstanz spiegelt die hohe Motivation und immense Einsatzbereitschaft in allen Altersstufen wider. Ein Triple ist immer speziell, umso größer ist der Stolz aller Beteiligten. Dieser Moment gibt uns weitere Kraft und Motivation, mit Freude und Überzeugung unseren Weg konsequent weiterzugehen."