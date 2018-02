Ein ehemaliger Bulle verdreht Berlin den Kopf

Valentino Lazaro gehören die Schlagzeilen in Deutschlands Hauptstadt. Auch sein Trainer ist voll des Lobes.

"Wenigstens für Valentino Lazaro hatte sich das Eintrittsgeld ins Olympiastadion gelohnt", schrieb der Tagesspiegel nach dem mageren 1:1 am vergangenen Wochenende zwischen Hertha Berlin und Hoffenheim und lobte den ehemaligen Red-Bull-Profi über den grünen Klee: "Beinahe alles, was der schmächtige, aber mutige Mittelfeldspieler mit dem Ball anstellte, hatte Sehenswertes. . . Sein Auftritt hätte drei Punkte verdient, im Zusammenspiel mit seinen Kollegen reichte es nur zu einem Unentschieden."

Auch sonst überschlugen sich die gern besonders kritischen Berliner Gazetten mit Lobeshymnen auf Lazaro. "Platz da, jetzt kommt Tino!", titelte etwa das Boulevardblatt Berliner Kurier. Und die B.Z. meinte: "Lazaro wirbelt sich in die Herzen der Hertha-Fans." Der 21-jährige Steirer, der seine fußballerische Ausbildung bei Red Bull Salzburg genoss und im vergangenen Sommer um sechs Millionen Euro zum deutschen Bundesligisten nach Berlin verkauft wurde, hat Deutschlands Hauptstadt den Kopf verdreht. Er habe nicht nur "sehr schnelle und geschickte Füße", er sei auch "ein guter Typ, der seine eigene Meinung hat", sagte Hertha-Trainer Pal Dardai und nannte die für ihn wichtigste Charaktereigenschaft seines Shootingstars: "Valentino ist ein Gewinnertyp."

Das gilt vorerst aber nur für Lazaro und nicht für den Rest des Teams. Im Jahr 2018 ist die Hertha in vier Spielen noch sieglos. Der "Ösi-Flitzer" zeigt sich davon aber unbeeindruckt und liefert Woche für Woche starke Vorstellungen ab. "Ich bin froh, dass ich ihn habe", betonte Dardai, der Lazaro zumeist im zentralen, offensiven Mittelfeld auflaufen lässt. Ohne den Ex-Bullen liefe bei der Hertha derzeit tatsächlich wenig. Von den letzten sechs Toren hat Lazaro fünf vorbereitet. In der Assist-Rangliste der deutschen Bundesliga liegt er damit auf Rang elf, clubintern führt Lazaro dieses Ranking sogar an.

Dabei verlief sein Start in Berlin alles andere als optimal. Wegen einer Sprunggelenksverletzung musste Lazaro mehrere Wochen pausieren. Erst Anfang Oktober debütierte er in der Bundesliga - gegen den FC Bayern. Lazaro sprach von einer "anstrengenden Zeit", gewöhnte sich dann aber rasch an Tempo und Härte der Weltmeister-Liga.

Bei Red Bull Salzburg für seine launenhaften Leistungen von Zuschauern und Medien oftmals kritisiert, lautet das Urteil des Tagesspiegels mittlerweile: "Er hat etwas Frisches und Unverbrauchtes, womit er Herthas Spiel belebt und ihm Kreativität verleiht."