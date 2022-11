Ein Ende mit Schrecken für Red Bull Salzburg

So mitreißend die bisherige Champions-League-Saison von Red Bull Salzburg war, so enttäuschend endete sie im Mailänder San Siro. Die Bullen gingen gegen den AC Milan, wie gelähmt von der Kulisse mit 70.000 Zuschauern im altehrwürdigen Fußball-Tempel, in der zweiten Hälfte sang- und klanglos unter und verpassten nach der 0:4-Pleite doch recht deutlich den erhofften Aufstieg ins Achtelfinale. Es ist ein Ende mit Schrecken, denn bis zu diesem Mittwochabend zeigte Salzburg absolute Europareife.

Als jüngstes Team im Bewerb steigt ...