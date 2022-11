Red Bull Salzburg trifft auf AS Rom mit Starcoach José Mourinho

Österreichs Fußballmeister wurde in der ersten K.-o.-Runde der Europa League der italienische Serie-A-Club AS Roma mit José Mourinho auf der Trainerbank zugelost. SN-Check: Salzburg geht als Außenseiter in dieses sehr "spezielle" Duell.

Als letztes Team wurde Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg am Montag im UEFA-Hauptsitz in Nyon gelost - umso "spezieller" ist der Gegner. Die Bullen treffen in der Zwischenrunde der Europa League auf AS Roma mit José Mourinho auf der Trainerbank. Das ist jener exaltierte Mann, der sich "The Special One" getauft hat und das nicht einmal zu Unrecht: Mourinho ist einer der erfolgreichsten Clubtrainer der Welt, gewann unter anderem zwei Mal die Champions League und ist mit der Roma amtierender Conference-League-Sieger.

Schwieriges Los für Red Bull Salzburg

Zweifellos ein schwieriges Los für die Salzburger, die als Gruppendritter in der Champions League in den zweithöchsten UEFA-Clubbewerb umgestiegen waren. Schon fix ist, dass das Team von Trainer Matthias Jaissle am 16. Februar daheim auf die Italiener trifft, das Auswärtsspiel im römischen Olympiastadion findet am 23. Februar 2023 statt. Der Sieger steht im Achtelfinale.

Red Bull Salzburg kann auch das Unmögliche möglich machen

Die SN hatten Red Bull Salzburg in einem "Aufstiegscheck" am vergangenen Samstag eine 40-Prozent-Chance gegeben. Dass die Bullen aber auch das Unmögliche möglich machen können, haben sie in der Europa League schon gezeigt. Im Jahr 2018 war man unter Trainer Marco Rose sensationell bis ins Halbfinale vorgedrungen. Für die Optimisten unter den Fußballfans: Das Europa-League-Finale 2023 findet am 31. Mai 2023 in der Puskás Aréna in Budapest statt. Aus diesem Grund war in Nyon auch Zoltán Gera, ein ehemaliger ungarischer Nationalteamspieler, als "Losfee" zu Gast.

Barcelona trifft auf Manchester United

Noch weniger Glück als den Salzburgern brachte Gera Manchester United und dem FC Barcelona. Die beiden Ikonen des europäischen Fußballs treffen in der ersten K.-o.-Runde der Europa League ebenso aufeinander wie folgende Paarungen:

Juventus Turin - Nantes

Sporting Lissabon - Midtjylland

Schachtar Donezk - Stade Rennes

Ajax Amsterdam - Union Berlin

Bayer Leverkusen - AS Monaco

FC Sevilla - PSV Eindhoven

FC Barcelona - Manchester United

FC Salzburg - AS Roma

(Spieltermine: 16./23. Februar 2023)

Gruppensieger sind fix im Achtelfinale

Die Auslosung für das Achtelfinale erfolgt am 24. Februar. Fix im Achtelfinale stehen bereits die Europa-League-Gruppensieger: Arsenal, Betis Sevilla, Fenerbahce Istanbul, Ferencváros Budapest, Feyenoord, Freiburg, Real Sociedad, Union Saint-Gilloise.