FC Barcelona gleicht gegen Red Bull Salzburg spät aus

Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg fordert am Mittwoch (19 Uhr) den spanischen Topclub FC Barcelona. Das Testspiel ist bereits seit Tagen ausverkauft, knapp 30.000 Zuschauer werden die Partie live im Stadion mitverfolgen. Und die Anhänger werden eine namhafte Barcelona-Mannschaft zu sehen bekommen.

20:40 Uhr: Ausgleich: Ein doppelt abgefälschter Schuss von Sergino Dest findet den Weg ins Tor. Da der eingewechselte Martin Braithwaite zuletzt am Ball war, wird im das Tor gutgeschrieben.

20:33 Uhr: In der Schlussphase drückt Barcelona nochmals aufs Tempo, wirklich gefährlich werden die Spanier aber nicht.

20:28 Uhr: In der 71. Minute wechselt Koeman auch ÖFB-Youngster Yusuf Demir, der erst im Sommer von Rapid Wien zu FC Barcelona gewechselt war, ein.

20:20 Uhr: Die Bullen lassen sich von den Stars des FC Barcelona weiter nicht beeindrucken und spielen munter nach vorn. Derzeit ist Salzburg dem 2:0 näher, als Barca dem Ausgleich.

20:04 Uhr: Der Ball rollt wieder. Bis auf Noah Okafor und Antoine Bernede hat Bullen-Trainer Matthias Jaissle die komplette Mannschaft getauscht. Bei Barcelona sitzt ÖFB-Youngster weiterhin auf der Bank.

19:46 Uhr: Pause in der Red-Bull-Arena in Wals-Siezenheim.

19:43 Uhr: Die Führung für die Bullen: Youngster Luka Sucic fasst sich aus rund 25 Metern ein Herz, der leicht abgefälschte Ball landet im Tor - 1:0. Die nicht unverdiente Führung für die stark spielenden Salzburger.

19:37 Uhr: Zuerst setzt Griezmann einen Heber aus rund 16 Metern an die Latte, im Gegenzug vergibt Okafor die nächste "Hunderter": Nach einem perfekten Querpass von Karim Adeyemi, der eine überragende erste Halbzeit spielt, bringt der Schweizer den Ball erneut aus wenigen Metern nicht im Tor unter.

19:28 Uhr: Obwohl Barcelona-Trainer Ronald Koeman in Salzburg viele Stars, unter anderem Weltmeister Antoine Griezmann, einsetzt, hält Red Bull Salzburg mit dem spanischen Topclub sehr gut mit. In der 25. Minute hatte Noah Okafor sogar die Topchance auf das 1:0: Der Schweizer verfehlte aus wenigen Metern aber das leere Tor - somit bleibt es weiterhin beim 0:0. Die knapp 30.000 Zuschauer in der Red-Bull-Arena sind aber begeistert von der Vorstellung ihrer jungen Mannschaft.

18:30 Uhr: In Kürze ist es soweit: Red Bull Salzburg fordert ab 19 Uhr in Wals-Siezenheim den spanischen Topclub FC Barcelona. Und die Fans können sich auf einige Topstars freuen: Barca-Trainer Ronald Koeman schickt in der ersten Halbzeit neben dem französischen Weltmeister Antoine Griezman auch Sergio Busquets, Memphis Depay, Jordi Alba und Frenkie de Jong aufs Feld. Auf der Bank muss dagegen ÖFB-Supertalent Yusuf Demir Platz nehmen.

Salzburg-Trainer Matthias Jaissle schenkt im Testspiel dagegen einigen Spielern das Vertrauen, die zuletzt nicht zur Stammelf gehörten. So beginnt Nico Mantl im Tor, auch Antoine Bernede, Mo Camara, Noah Okafor und Kilian Ludewig starten gegen den FC Barcelona.