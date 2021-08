FC Barcelona setzt gegen Red Bull Salzburg auf viele Topstars

Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg fordert am Mittwoch (19 Uhr) den spanischen Topclub FC Barcelona. Das Testspiel ist bereits seit Tagen ausverkauft, knapp 30.000 Zuschauer werden die Partie live im Stadion mitverfolgen. Und die Anhänger werden eine namhafte Barcelona-Mannschaft zu sehen bekommen.

In Kürze ist es soweit: Red Bull Salzburg fordert ab 19 Uhr in Wals-Siezenheim den spanischen Topclub FC Barcelona. Und die Fans können sich auf einige Topstars freuen: Barca-Trainer Ronald Koeman schickt in der ersten Halbzeit neben dem französischen Weltmeister Antoine Griezman auch Sergio Busquets, Memphis Depay, Jordi Alba und Frenkie de Jong aufs Feld. Auf der Bank muss dagegen ÖFB-Supertalent Yusuf Demir Platz nehmen.

Salzburg-Trainer Matthias Jaissle schenkt im Testspiel dagegen einigen Spielern das Vertrauen, die zuletzt nicht zur Stammelf gehörten. So beginnt Nico Mantl im Tor, auch Antoine Bernede, Mo Camara, Noah Okafor und Kilian Ludewig starten gegen den FC Barcelona.