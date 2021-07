Jungbullen trafen beim 4:0-Erfolg bereits in der Anfangsviertelstunde drei Mal.

Rene Aufhauser bejubelte am Samstag seinen ersten Sieg als Chefcoach des FC Liefering. Die Jungbullen gewannen gegen den Ex-Bundesligisten Grödig mit 4:0 (3:0). "Die Burschen haben es heute sehr gut gemacht, der Sieg geht auch in der Höhe in Ordnung", meinte Aufhauser.

Liefering zeigte sich von Beginn an hochmotiviert und hellwach. Nach nicht einmal fünf Minuten stieg Elias Havel nach einer Amankwah-Flanke hoch und nickte zur Führung ein. Wenig später folgte schon der zweite Streich. Erneut war es Havel, der nach einem Freistoß von Tolgahan Sahin perfekt stand und volley auf 2:0 erhöhte (11.). Noch vor Ablauf der Anfangsviertelstunde schlug Liefering ein drittes Mal zu. Forson Amankwah, der den ersten Treffer noch per Flanke vorbereitet hatte, war diesmal selbst bei einer Hereingabe von Justin Omoregie zur Stelle und netzte eiskalt ein (14.).

Im zweiten Durchgang blieb die Aufhauser-Elf feldüberlegen. Den Schlusspunkt setzte Daniel Klicnik nach eine Flanke von Raphael Hofer per Kopf (65.). "Wir sind top gestartet und haben die richtige Einstellung an den Tag gelegt. Auch die zweite Halbzeit war sehr ordentlich. Wir haben so gut wie nichts zugelassen und hätten die eine oder andere Chance noch sauberer zu Ende spielen respektive verwerten können", resümierte Coach Aufhauser. "In Zukunft wollen wir unsere Abläufe in dieser 4-3-3-Formation schärfen und Details herausarbeiten, dann sind wir noch flexibler."