FC Red Bull Salzburg verkaufte sich teuer: Kein Grund zum Verzweifeln

Österreichs Fußballmeister Salzburg stellt den jüngsten Kader aller Teams in der Champions League. Der kann an sehr guten Tagen auch mit den absoluten Topteams der Königsklasse des europäischen Fußballs mithalten und auch Ergebnisse liefern, die respektabel sind. Aber wenn es darum geht, die ganz wichtigen Punkte im Kampf um den Aufstieg in das Achtelfinale zu holen, dann lassen die Topteams kaum einmal eine Sensation zu. So war es in der vergangenen Saison, als die Bullen die entscheidenden Spiele gegen Chelsea und den AC Milan verloren. Und so war es auch gegen Inter, den Finalisten der vergangenen Saison. Salzburg versuchte zwar alles, die Mailänder in Verlegenheit zu bringen. Aber dass sich die höhere Klasse der Italiener durchsetzte, sollte die Bullen nicht weiter aus der Bahn werfen. Es ist eben in den meisten Fällen so, wenn - überspitzt formuliert oder vielleicht auch nicht - eine Nachwuchsmannschaft gegen routinierte, abgebrühte und mit allen Wassern gewaschene Profis spielt.