FC Red Bull Salzburg: Nach dem Sieg sparten die Bullen nicht mit Selbstkritik

Fußballmeister Red Bull Salzburg gewann bei der WSG Tirol die Generalprobe für das Champions-League-Heimspiel gegen Inter Mailand. Dennoch gab es auch kritische Worte.

Gewonnen und kein Gegentor kassiert. Was sollte man mehr erwarten von Red Bull Salzburg? Der Fußballmeister setzte sich am Samstag gegen Bundesliga-Kellerkind WSG Tirol dank eines Doppelpacks von Karim Konaté mit 2:0 (1:0) durch. Die Generalprobe für das Champions-League-Heimspiel am ...