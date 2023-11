FC Red Bull Salzburg: Sportdirektor Seonbuchner will mehr Tore sehen

Plus

Ehe es in der Champions League gegen Inter Mailand geht, wartet auf Red Bull Salzburg in der Bundesliga noch die WSG Tirol. Für Bernhard Seonbuchner eine gute Gelegenheit, am Torinstinkt zu feilen.

BILD: SN/FC RED BULL SALZBURG Sportchef Bernhard Seonbuchner.