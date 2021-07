Feuertaufe für den neuen Dompteur von Red Bull Salzburg

Matthias Jaissle feiert am Freitag bei Hertha Wels sein Pflichtspiel-Debüt. Was ist vom ihm zu erwarten?

Nach einer vierwöchigen Vorbereitung wird es für Österreichs Fußball-Serienmeister am Freitag ernst: In der ersten ÖFB-Cup-Runde wartet auswärts der ambitionierte Regionalligist Hertha Wels. Eine ganz besondere Partie wird es für Matthias Jaissle: Der 33-jährige Deutsche feiert in Oberösterreich sein Pflichtspiel-Debut als Bullen-Trainer. "Die Vorfreude ist groß. Nach einer langen Vorbereitung freut man sich, wenn es endlich losgeht."

Titelverteidiger Salzburg geht als klarer Favorit in das Cup-Duell, trotzdem überlässt Jaissle nichts dem Zufall. "Wir haben den Gegner analysiert und werden uns in den letzten Trainings vor dem Spiel sehr gut auf Wels vorbereiten", erklärt der neue Bullen-Dompteur, der bei der Aufstellung auf Experimente verzichten wird. "Die bestmögliche Elf wird spielen." Aus dem Vollen kann Jaissle aber noch nicht schöpfen. Neben den Langzeitverletzten Albert Vallci (Achillessehnenriss) und Sekou Koita (Kreuzbandriss) fehlen in Oberösterreich auch Mohamed Camara (Trainingsrückstand), Mergim Berisha (Leistenprobleme) sowie die beiden EM-Teilnehmer Andreas Ulmer und Kamil Piatkowski, die erst am Mittwoch ins Training eingestiegen sind.

Obwohl die Offensive nach dem Abgang von Patson Daka (Leicester) und den Ausfällen von Koita und Berisha ausgedünnt ist, macht sich Jaissle keine Sorgen. "Wir hatten in der Offensive einen großen Umbruch, aber unsere aktuellen Stürmer haben ihre Sache bisher sehr gut gemacht. Ich bin sehr zufrieden mit ihnen und habe die Qual der Wahl." In der ersten ÖFB-Cup-Runde werden wohl Noah Okafor, der in der Vorbereitung schon aufzeigen konnte, und Karim Adeyemi an vorderster Front stürmen. Mit Benjamin Sesko und Junior Adamu haben die Bullen zudem noch zwei aufstrebende Angreifer in der Hinterhand.

Dass die verjüngte Mannschaft aber noch Zeit braucht, um seine ganze Leistungsstärke ausspielen zu können, betont Routinier Zlatko Junuzovic. "Wir haben in den vergangenen Wochen sehr gut gearbeitet, trotzdem werden wir noch Zeit brauchen bis wir ein hohes Niveau erreichen. Ich bin aber überzeugt, dass wir auch in dieser Saison eine unglaubliche Qualität im Kader haben." Rund ein Monat haben die Salzburger noch Zeit, um sich für das große Nahziel Champions League optimal vorzubereiten. Im Play-off könnten Mitte August - sollten die ersten Quali-Runden der Papierform nach beendet werden - mittelgroße internationale Brocken warten. Etwa Jaissles Ex-Club, der dänische Meister Bröndby, die Young Boys aus Bern, Glasgow Rangers oder - erneut - Roter Stern Belgrad. "Champions League ist das Ziel", betont der aus seinem zweiwöchigen Urlaub nach der EM-Teilnahme zurückgekehrte Leistungsträger Ulmer. Der Kapitän sagt aber auch: "Wir wollen im Herbst international vertreten sein, wenn es dann die Europa League ist, passt das auch ganz gut.