Der frühere Salzburg-Kapitän Jonatan Soriano ist in seine Heimat zurückkehrt.

Der Torjäger schloss sich nach Engagements in China (Beijing Guoan) und zuletzt Saudi-Arabien (Hilal) dem spanischen Zweitligisten FC Girona an. Für den österreichischen Serienmeister hatte der mittlerweile 33-Jährige in 202 Pflichtspielen 172 Tore erzielt.

Quelle: APA