Gegnerporträt Real Sociedad: Spanier nur auf dem Papier

Red Bull Salzburg hat die stolzen Basken 2018 in der Europa League schon einmal bezwungen.

Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg trifft am Dienstag (18.45 Uhr) in der Champions-League-Gruppenphase auf ein spanisches Topteam. Zumindest steht es so auf dem Papier. Gegner Real Sociedad, aktuell Tabellenfünfter hinter Real Madrid, Barcelona, Girona und Atlético Madrid, verwahrt sich allerdings ...