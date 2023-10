Grippegeschwächte Bullen sind gegen Austria Klagenfurt ganz auf Sieg eingestellt

Die Ausfallsliste ist wieder länger geworden, Red Bull Salzburg hat dennoch alle Trümpfe in der Hand. Einer heißt Effizienz, was sich auch im Expected-Goals-Wert niederschlägt.

Trainer Gerhard Struber (im Bild mit Co Florens Koch) setzt die „Austria-Festwochen“ in Klagenfurt fort.

Fußballmeister Red Bull Salzburg setzt sein Pflichtspielprogramm am Sonntag (17 Uhr) mit einem Bundesliga-Auswärtsmatch in Klagenfurt fort. Ob auf dem Weg nach Kärnten im Mannschaftsbus auch die Rainhard-Fendrich-Hymne "I Am from Austria" gespielt wird, ist der Redaktion nicht bekannt, es ...