Härtefälle bei Red Bull Salzburg: Kampf um einen Platz in der Startelf beginnt

Bereits in den ersten Trainingseinheiten bei Fußballmeister Red Bull Salzburg waren ambitionierte Profis zu sehen. Kein Wunder, denn der Konkurrenzkampf ist vor allem im Offensivbereich groß.

Samstag und Sonntag stehen für die Meisterkicker von Red Bull Salzburg insgesamt drei Trainingseinheiten auf dem Programm. Nicht nur wegen der angesagten großen Hitze wird es in den Übungseinheiten "heiß" werden. Vor allem für die zahlreichen Stürmer im Kader geht es darum, gleich in den ersten Trainingseinheiten bei Trainer Matthias Jaissle einen guten, nachhaltigen Eindruck zu hinterlassen. Denn der Kampf um einen Platz in der Startelf zu Saisonbeginn am 15. Juli wird für die Angreifer beinhart.

